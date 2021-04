È il rush finale. Servono i gol e gli assist di Micki

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – 17 partite senza gol e assist. Per Mkhitaryan è tempo di ritornare ad essere decisivo. La Roma si gioca tutto nelle ultime gare di campionato per raggiungere almeno la qualificazione all’Europa League, ma soprattutto nella doppia sfida al Manchester United. Nelle ultime due stagioni l’armeno ha disputato 64 partite coi Red Devils con 13 gol messi a segno e 11 assist. Statistiche leggermente inferiori rispetto a quanto fatto vedere alla Roma. I numeri dimostrano l’importanza dell’attaccante nella rosa di Fonseca. Senza di lui la squadra si è persa scivolando fino al settimo posto in classifica. Il suo rientro graduale contro l’Ajax, Bologna, il ritorno di Coppa e Torino, ha evidenziato una condizione non ottimale, per questo Fonseca lo impiegherà nelle prossime partite per fargli ritrovare brillantezza. Nell’andata il gol del vantaggio di Dzeko era maturato grazie ad uno dei suoi 9 assist in campionato. L’ultimo gol, invece, lo ha realizzato il 31 gennaio contro il Verona.