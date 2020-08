È il Fonseca 2.0, Roma duttile e più esperta

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Tutto pronto per il Fonseca 2.0, con il tecnico portoghese che è pronto a guidare la Roma nella sua seconda stagione in Italia. Dubbi reali sulla permanenza dell’ex Shakhtar non ce n’erano, ma a Trigoria, così come all’Eur, c’è la consapevolezza di dover alzare l’asticella. Paulo Fonseca tornerà nella Capitale oggi e domani si presenterà al Fulvio Bernardini con il resto della squadra, per i tamponi. Ci sarà un confronto con il CEO giallorosso Guido Fienga, per dare continuità a quanto già nei passati giorni i due si sono detti per via telefonica. Sicuramente non si discuterà del tattico italiano, ipotesi mai realmente presa in considerazione dalla dirigenza. L’allenatore ha chiesto alla società giocatori di esperienza (l’arrivo di Pedro ed il tentativo per riprendere Smalling, così come la conferma di Dzeko e Veretout) e si è posto l’obiettivo personale di un dialogo continuo con la squadra e con i singoli. 4 sono i leader individuati da Fonseca: Mancini, Kolarov, Veretout e Dzeko. Infine, la nuova Roma targata Fonseca dovrà essere duttile e in grado di passare dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, i due moduli utilizzati nella scorsa stagione.