È Dybala 2023: certezza per Mourinho, guida per la Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Ancora una volta decisivo, dal Lecce a Lecce, Paulo Dybala ha permesso alla Roma di pareggiare una partita che avrebbe potuto vincere, ma il Lecce ha meritato di pareggiare. L’argentino è rimasto in campo fino alla fine ed è tornato a colpire dal dischetto come aveva fatto con i pugliesi all’andata, dopo essere stato determinante dagli undici metri al Mondiale.

Per tutti i 98 minuti in campo cercando il gol fino alla fine, ha guidato i compagni per tentare di conquistare i tre punti, ma alla fine non sono arrivati e Paulo nel dopo partita ha espresso la sua delusione: “Triste per il risultato, ma dobbiamo guardare avanti. Focus a giovedì! Daje Roma!“.

Per Mourinho è sempre una certezza. Da quando è tornato dal Mondiale al suo attivo ha tre gol e quattro assist, solo Osimhen è stato più decisivo di lui. Per la terza volta in gol su rigore contro il Lecce, ora il suo bottino stagionale è salito a undici gol e sette assist. Riuscire a tornare nell’Europa che conta può aiutare a tenere Mourinho e di conseguenza Dybala.

Mourinho stravede per lui, dopo averlo convinto ad accettare la Roma. Sa che deve gestirlo, per evitare di esporlo al rischio di infortuni muscolari. Ma dal 2023 Paulo ha sempre giocato e ha avuto anche un minutaggio altissimo.