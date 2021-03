E c’è ansia per Smalling e Cristante

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Non c’è pace per la difesa della Roma. Fonseca perde di nuovo Kumbulla, infortunatosi in Nazionale e per la partita di sabato contro il Sassuolo dovrà reinventare il reparto. Al momento l’unico sicuro di giocare è Mancini, mentre anche Ibanez è out per squalifica. Smalling sta recuperando da un problema muscolare, anche ieri ha svolto lavoro differenziato, come Cristante, alle prese con un’infiammazione al pube, che lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale.

I due giocatori vanno gestiti, Fonseca valuterà nei prossimi giorni se utilizzarli. Spera di poterli avere entrambi, anche se va considerato che cinque giorno dopo la partita di Reggio Emilia c’è la partita di andata contro l’Ajax in Europa League. Juan Jesus è ancora in isolamento per il Covid e Fazio è stato preso in considerazione solo in tre occasioni in campionato, per un totale di 138 minuti.