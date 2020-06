Dzeko, bomber stacanovista: la sfida ora è giocarle tutte

Il Messaggero (A. Angeloni) – Partiamo dal daato: 104 gol in 212 partite giocate con la maglia della Roma. Ovvero, quasi una rete ogni due gare. In più, ci sono 45 assist, che non sono proprio da buttare via, considerando che di mestiere fa il centravanti. Gol e assist, dunque. Tradotto: Edin Dzeko, anni 34, purtroppo. E purtroppo perché la Roma avrebbe bisogno di lui per molti anni di più rispetto agli altri soli due che ha da contratto. Oggi Edin è indispensabile, un leader ed è il capitano della Roma, dopo aver sfiorato la clamorosa partenza. Le energie dunque dovrà congelarle, perché Fonseca difficilmente rinuncerà al lui, anche se è impensabile che, con certi ritmi e con queste temperature, un calciatore della sua età possa sprintare fino a fine agosto. Lui potrebbe riuscirci, perché qualora non venisse sorretto dal fisico, potrebbe aggrapparsi alla classe, che di solito fa la differenza, specie se i ritmi non sono vertiginosi.