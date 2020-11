Dzeko: “Prima della partita eravamo troppo forti, ora non siamo i peggiori del mondo. Dobbiamo svegliarci il più presto possibile”

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Napoli-Roma 4-0. Queste le sue parole:

DZEKO A SKY SPORT

La peggior Roma degli ultimi mesi, è mancato coraggio?

Sicuramente non è stata la nostra serata, sicuramente non abbiamo fatto bene. Dobbiamo sapere che non abbiamo fatto bene, dobbiamo dimenticare al più presto questa serata, perché se capiamo subito poi andrà bene. Prima della partita eravamo troppo forti, ora non siamo i peggiori del mondo. Il campionato è molto lungo, se ci svegliamo e capiamo subito dove abbiamo sbagliato possiamo solo imparare da questa sconfitta.

Pensi che la Roma possa avere una dimensione in questo campionato?

Noi sicuramente fino ad oggi abbiamo fatto abbastanza bene, tranne quella partita che abbiamo perso a tavolino contro il Verona. Oggi ci aspettavamo di più, ma non siamo stati noi, fin dal primo minuto abbiamo fatto fatica, perso troppi palloni e fatto troppi errori. Dobbiamo svegliarci il più presto possibile, perché si gioca ogni tre giorni e dobbiamo tornare ad essere quelli di prima.

Tre partite contro tre grandi e due punti fatti. Vi manca ancora di fare quel gradino in più?

Sicuramente se guardiamo così si dice sempre che non battiamo le grandi squadre, ma il Milan ha vinto sempre contro le grandi e solo contro di noi ha pareggiato. Dobbiamo dire anche questo. Sicuramente il Napoli ha meritato, ma contro la Juve per esempio meritavamo più del pareggio. Il campionato è lungo e ci sono ancora tanti big match, speriamo di migliorare anche in questo.

DZEKO A ROMA TV

Una gara storta, cosa è successo?

E’ andata male, è difficile spiegare adesso. Sicuramente non volevamo fare una partita così, ci aspettavamo di più tutti noi che siamo scesi in campo. Non siamo stati noi, quelli che siamo stati ultimamente.

Una sconfitta pesante ma serve equilibrio…

Sicuramente, non siamo stati i più forti prima e non siamo i peggiori adesso. Dobbiamo avere equilibrio, questo è sicuro e dobbiamo capire cosa abbiamo fatto di male e dimenticare questa partita perché poi arrivano le altre. Ci può stare che perdi una partita ma poi devi imparare e fare meglio quella dopo.

Dopo questa sconfitta, la prima dopo tante belle prestazioni, i ragazzi secondo te sono già pronti per ripartire o accuseranno questa sconfitta?

Sicuramente oggi nessuno è contento, ci dobbiamo dormire sopra. Da domani inizia una nuova settimana e arrivano altre partite, dobbiamo essere positivi, sappiamo di aver fatto male, merito anche del Napoli che ha giocato bene, ma per me questa partita finisce qui. Se iniziamo a essere negativi non andrà bene, dobbiamo imparare da questa sconfitta.

Come stai fisicamente?

Non al 100% sicuramente. Solo giocando e allenandomi posso tornare al 100%, l’ultima partita, oltre a quella di 3 giorni fa, è stata un mese fa e sicuramente ho bisogno ancora di un po’ di tempo. Spero di tornare il più presto possibile al 100%.