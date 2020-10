Dzeko, la Roma per rialzarsi

Corriere dello Sport (R. Maida) – Bosnia eliminata dalle qualificazioni ad Euro 2021 contro l’Irlanda del Nord ai rigori. I rigori sono sempre crudeli ma per Dzeko, capitano orgoglioso del suo Paese, questa volta è anche peggio: a 34 anni e mezzo sarà molto complicato per lui giocare un’altra grande manifestazione con la Bosnia. Adesso sta a lui scrollarsi di dosso tutto questo periodo grigio, che comprende anche gli errori in campo con la Roma ed il mancato trasferimento alla Juventus. Sognava la Champions con Ronaldo, ora deve aiutare la Roma a riconquistarla, dopo due stagioni di distacco finanziaramente doloroso. La settimana prossima potrebbe già riscattarsi con un gol al Benevento, squadra a cui ha segnato 3 reti nei 2 precedenti. All’orizzonte poi c’è un probabile nuovo accordo contrattuale con i Friedkin, che gli proporranno di spalmare il suo attuale ingaggio allungando di un anno l’accordo e portando la scadenza al 2023.