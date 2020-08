Dzeko, la Juve insiste, la Roma studia Piatek

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Nei prossimi giorni, Edin Dzeko, che incontrerà oggi o domani la dirigenza romanista a Trigoria, dovrà decidere il suo futuro. Il bosniaco è corteggiato dalla Juventus di Andrea Pirlo, con i club che troverebbero facilmente un’intesa intorno ai 15 milioni di euro, la decisione spetta tutta al numero 9. Per la dirigenza romanista resta da capire con chi sostituire il centravanti, in caso di partenza. In prima battuta si era pensato a Milik, ma il Napoli chiede 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza, e il giocatore vuole un contratto da 5 milioni all’anno. Per questo si potrebbe virare su un altro polacco: Piatek. L’ex Genoa, ceduto a gennaio dal Milan all’Herta Berlino, non ha brillato in Germania e vorrebbe tornare in Italia. Altre due opzioni per l’attacco sono Mandzukic e Choupo-Moting, entrambi a parametro zero, ma che non convincono a pieno la Roma.