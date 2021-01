Dzeko all’Inter, trattativa bloccata. L’ombra di Allegri

La Repubblica (F.Ferrazza) – Come un incantesimo che non riesce a spezzarsi. Edin Dzeko, per la quarta volta da quando è a Roma, vede sfumare la sua cessione a un passo dall’addio. Sembra sia definitivamente saltata la trattativa con l’Inter per lo scambio con Sanchez, operazione complicata dai quattro milioni di differenza sull’ingaggio dei due giocatori.

Sospiro di sollievo per i tifosi giallorossi, perplessi dalla vicenda, anche se fino alla chiusura del mercato la cautela è d’obbligo. Dzeko al momento continua a lavorare da solo, fuori squadra almeno fino a quando chiuderà il mercato. Tra un incontro e l’altro, Tiago Pinto ha incrociato Allegri a Milano. I due sono stati avvistati nello stesso albergo e subito si sono spalancati scenari legati a un futuro alla Roma: “Non me ne ero accorto” dribbla il gm giallorosso.