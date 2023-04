Dybala vale il terzo posto, ma Mourinho non si fida: “Siamo i nostri primi nemici”

La Repubblica (M. Juric) – La Roma vince 0-1 a Torino e si prende in solitaria il terzo posto in classifica in attesa del responso sul ricorso presentato dalla Juventus al Collegio di Garanzia del CONI (fissato il 19 aprile) sulla penalizzazione di 15 punti. Questa situazione lascia le squadre in lotta per la Champions League con un grande senso di incertezza e lo sa bene anche José Mourinho, il quale ha commentato la vicenda nel postpartita: “Siete sicuri dei punti della Juventus? In quel caso saremmo quarti, siamo in Italia…”.

“Le partite si vincono quando si segna un gol in più dell’avversario”, ha detto lo Special One al termine del match contro il Torino. La sua Roma ha vinto l’ottava partita nel 2023 senza subire gol, mettendo a referto il nono 1-0 stagionale e il dodicesimo successo con un solo gol di scarto. Anche in questa occasione è stato decisivo Paulo Dybala, il quale ha realizzato su rigore la sua quindicesima rete tra tutte le competizioni.

Da domani i giallorossi potranno pensare al Feyenoord: “Ora tornano le tre partite a settimana e per noi è dura. Non voglio pensare da ‘piccolino’. Noi vogliamo pensare come le grandi squadre e questo tipo di squadre non si fa buttare fuori da nessuna competizione, non perde una partita per avere più possibilità di vincere la prossima. Abbiamo una rosa con dei limiti è vero, ma siamo ai quarti di Europa League. Non sono capace di dire che l’Udinese è meno importante del Feyenoord, pensiamo partita dopo partita”.