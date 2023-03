Non in gol, ma nelle reti che hanno portato la Roma ad imporsi 2-0 sulla Real Sociedad c’è la firma di Paulo Dybala. La Joya ha gestito la ripartenza del vantaggio, poi ha messo sulla testa di Kumbulla un pallone da spingere solamente in rete. Al termine dell’andata degli ottavi di Europa League, la Joya ha pubblicato un post su Instagram: “EuRoma! Risultato importante in vista del ritorno!! Avanti così”.