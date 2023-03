Dybala ritrova l’amico Pogba e il club che gli deve 3 milioni

La Gazzetta dello Sport – Se fosse stato per lui, non avrebbe mai lasciato la Juve: ma l’addio di Dybala era scritto, la società aveva comunque deciso di liberarsene, un po’ perché non credeva in lui e un po’ perché qualche atto di ribellione non era stato preso bene.

Addio Juve, destinazione Roma. Pogba, invece, ha fatto felici le casse bianconere (e di Raiol) nel 2016, ma allo United non è stata la stessa storia. Paulo e Paul hanno giocato insieme una stagione in bianconero, la 2015-2016, vincendo campionato, Supercoppa e Coppa Italia. Sono diventati molto amici e via social si sono “inseguiti”.

Domani si ritrovano in Roma–Juve, partita mai banale che ora moltiplica i suoi significati. Se non bastasse il rendez vous Dybala-Pogba, ecco che il francese ritrova Mourinho (anche se in tribuna), un tecnico con il quale il rapporto allo United non era stato, eufemismo, dei migliori.

Infine, ma attualissimo, il confronto tra Dybala e la sua ex società. È recentissima la notizia che Dybala aspetta ancora i 3 milioni posticipati e mai pagati, c’è il rischio di andare per vie legali.