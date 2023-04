Dybala punta il Feyenoord. Allerta Udinese

La Repubblica (C.R.) – La grande paura e poi il sollievo. Paulo Dybala e Tammy Abraham puntano il ritorno di Europa League contro il Feyenoord. L’argentino, uscito in lacrime a metà del primo tempo del match di andata, alla fine ha riportato solo un affaticamento muscolare. Nessuno stiramento, nessuno strappo. Insomma, nemmeno l’ombra di una lesione. Lo stesso vale per Abraham: l’inglese non avrà bisogno di essere operato alla spalla. Chi temeva un infortunio come quello toccato in sorte a Solbakken, può tirare un sospiro di sollievo: anche il centravanti inglese punta il Feyenoord.

Nel frattempo, però, stasera all’Olimpico arriva l’Udinese. In palio ci sono tre punti buoni per non perdere troppo di vista la Lazio e per guadagnarne altri su chi, come il Milan, ieri ha rinviato ancora una volta i propositi di rincorsa alla zona Champions. L’occasione è ghiotta. La rosa a disposizione di Mourinho, però, è cortissima. Davanti c’è il solo Belotti a disposizione, ancora a secco in campionato. Alle sue spalle due posti per tre maglie: Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy e Wijnaldum si candidano per occupare la trequarti. Con l’olandese che può scalare, però, a centrocampo togliendo il posto a uno tra Cristante e Matic, fedelissimi di Mou. Sulle fasce spinge per tornare titolare Celik, con Zalewski che potrebbe tornare a sinistra per far rifiatare Spinazzola. Dietro, per contenere Beto e Success, potrebbe tornare titolare Llorente.

Intanto, riguardando di nuovo all’Europa League, il club sta preparando una notte indimenticabile. Comunque andrà a finire, l’Olimpico sarà completamente giallorosso. Sono infatti in vendita i biglietti del settore ospiti: la trasferta per i tifosi del Feyenoord è vietata, così come lo era per i romanisti in Olanda. Ecco, allora, un intero catino giallorosso. Pronto a sostenere l’undici chiamato alla rimonta. Si parte da 1-0 per il ream di Rotterdam. La speranza è che per la remuntada ci sia Dybala.