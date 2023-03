Dybala & Pogba, chi si rivede. Uniti dalla 10, divisi da Mou

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini – F. Della Valle) – L’ultima volta che hanno giocato insieme hanno pure sollevato un trofeo: 21 maggio 2016, Olimpico, finale di Coppa Italia vinta nei tempi supplementari contro il Milan. Paulo Dybala e Paul Pogba erano titolari tutti e due e avevano gli stessi numeri di maglia di adesso, il 21 e il 10. Oggi quello stesso stadio sarà il teatro della loro prima sfida di Serie A da avversari.

La Joya e il Polpo non sono stati solo compagni di squadra alla Juventus. Sono amici. Tanto da passare le vacanze insieme, vedersi ogni volta che si può e messaggiarsi con costante frequenza. Erano a Miami tutti e due nei giorni caldi della trattativa tra i bianconeri e Pogba per il suo ritorno a Torino, mentre Dybala, fresco svincolato dalla Signora, non sapeva ancora che la Roma fosse nel suo destino. Quando il Polpo lasciò la Juventus per tornare al Manchester United, Dybala nel giro di dodici mesi ereditò la 10 che adesso è tornata sulle spalle larghe del francese.

Nella scorsa stagione proprio nella partita persa in casa dalla Roma contro la Juventus è iniziato il corteggiamento dello Special One alla Joya, poi diventato realtà con l’accordo estivo. Ecco, con Pogba questo non potrebbe succedere, visto che il francese ha raccontato a “Le Figaro” come con lo United abbia cominciato a soffrire di depressione “con l’arrivo di Mourinho”. Chissà stasera, a fine partita, a chi dei tre toccherà essere più malinconico.