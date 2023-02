Il Tempo (T. Carmellini) – Stavolta Dybala non basta per portar via l’intera posta. Al Via del Mare, contro un Lecce voglioso, cattivo e compatto, Mourinho &Co. non vanno oltre l’1-1 in rimonta. I flash del fenomeno argentino illuminano il gioco giallorosso solo a tratti, e troppo spesso i suoi compagni non si fanno trovare pronti quando il genio si accende.

Diverse cose da fuoriclasse assoluto, come quando manda in porta un Abraham ancora una volta non troppo ispirato o (in avvio di ripresa) quando illumina Pellegrini che però spara alto sopra i pali di Falcone, migliore dei suoi. Ma che il pomeriggio sarebbe stato complicato lo si era capito da subito, perché dopo sette minuti la Roma incassa un gol su palla inattiva: dormita difensiva collettiva, testone di Baschirotto, spalla di Ibanez e Rui Patricio battuto. Inizia così, tutta in salita la partita che poi viene ripresa grazie al rigore trasformato da Dybala.