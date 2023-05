Dybala è il punto fermo, Wijnaldum ora ci prova

Corriere dello Sport (R. Maida) – Da Lorenzo Pellegrini a Paulo Dybala, ieri i giocatori hanno dedicato qualche minuto del loro giorno di riposo per inviare un messaggio di compattezza all’ambiente. La Roma non smette di pensare di poter raggiungere la finale di Budapest. Molto però dipende da chi potrà essere in campo, nella prima semifinale e anche nella seconda.

In questo senso i 20 minuti giocati da Dybala contro l’Inter sono incoraggianti. Paulino, come lo chiama affettuosamente Mou, sarà con ogni probabilità titolare, nel tridente più rodato con Pellegrini e Abraham. l dubbio è sugli esterni: Spinazzola denuncia delle difficoltà che in una semifinale possono essere determinanti. Potrebbe quindi lasciare il posto a Celik, che è fresco dopo la squalifica, con Zalewski riportato nel ruolo più comodo, esterno di sinistra.

Confermata la coppia composta da Matic e Bove, con Cristante ancora leader della difesa rabberciata e i soliti Mancini e Ibañez. E Wijnaldum? Ci dovrebbe essere, almeno per li secondo tempo. E per il ritorno.