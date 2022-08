Dybala colpito dal calore dei romanisti: “Che tifosi, non ero abituato così”

Tra i primi aspetti che colpiscono maggiormente i nuovi arrivati a Roma, c’è di sicuro il calore che i tifosi giallorossi sanno dare. Ad una cena alla Taverna Trilussa, Paulo Dybala, confidandosi con il proprietario, si è detto sbalordito per quanto calore ricevuto. La Joya è stato accolto da oltre dodicimila persona quando è stato presentato lo scorso martedì sera al Palazzo della Civiltà Italiana.

Un affetto che Dybala non aveva mai provato sin qui in Italia, come dichiarato da lu stesso: “Che tifosi qui a Roma! Da non crederci! A Torino non ero abituato così. Potevo passeggiare in centro abbastanza tranquillamente. Ogni tanto mi fermavano anche lì per un selfie o un autografo, ma non c’è paragone con Roma. Qui ogni due metri vengo fermato, ci metto mezz’ora per attraversare una piazzetta! Un entusiasmo incredibile: mai vissuta una roba così. Neanche a Palermo, dove pure sono caldi anche lì”.