Dybala: “Adesso dobbiamo rimanere concentrati e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma” – FOTO

Un messaggio che vuole caricare la squadra e l’ambiente Roma quello di Paulo Dybala. L’attaccante giallorosso, rimasto a riposo contro il Milan, sta lavorando per essere al massimo in quest’ultima parte di stagione, fondamentale non solo per il presente ma per le ambizioni future del club. Queste le parole dell’argentino: “Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma”