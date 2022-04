Due vittorie con Genoa e Sampdoria che mancano dal 2007-2008

Il Tempo (E. Zotti) – Una maledizione lunga 13 anni. Dopo aver infranto quello dei big match, adesso c’è un altro tabù da sfatare per José Mourinho. È dalla stagione 2007-09 infatti che la Roma non batte sia Genoa che Sampdoria in trasferta: l’ultima volta che i giallorossi hanno trionfato a Marassi due volte lo stesso campionato sulla panchina della Roma c’era Luciano Spalletti quando Totti e compagni sfiorarono il sogno scudetto sfumato all’ultima giornata a Catania.

A decidere il match contro il Genoa fu un gol realizzato al 90′ da Panucci con un colpo di testa. Contro i blucerchiati invece la squadra di Spalletti si impose per 3-0 con tre reti arrivate nell’ultimo quarto d’ora di gioco: anche in questo caso per sbloccare il match si rivelò decisiva un’incornata di Panucci, seguita dal gol di David Pizarro e dall’ex Real Madrid Cicinho. Lo Special One ha già espugnato il Ferraris grazie alla doppietta di Felix contro il Genoa, domani proverà a fare lo stesso con la Sampdoria di Giampaolo.