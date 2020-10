La Gazzetta dello Sport (E.Lusena) – Per Ayroldi è stata la quarta gara diretta in Serie A e ci sono stati tanti episodi e non tutti sono stati giudicati bene. Si parte dalla sbracciata di Mancini su Lapadula, poi arriva il braccio di Foulon in area che le immagini non riescono a chiarire, anche se il VAR taglia la testa al toro segnando un fuorigioco in precedenza. Al 31esimo c’è il pareggio di Pedro, ma l’azione parte per un fallo di Mancini su Caprari. I due rigori ci sono entrambi.