La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Soltanto oggi, dopo l’operazione al naso di questa mattina (ieri sera sono stati applicati i punti di sutura), la Roma saprà per quanto dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista si è infortunato dopo un duro scontro con Milenkovic e con ogni probabilità dovrà indossare una mascherina protettiva per tornare in campo. L’obiettivo è esserci nelle migliori condizioni il 6 agosto contro il Siviglia.