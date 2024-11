Il Tempo (M. Cirulli) – In vista della gara di domani contro l’Union Saint Gilloise Juric studia un turnover ragionato. La trasferta in Belgio sarà infatti il penultimo impegno prima della sosta per le nazionali, e il tecnico croato vuole chiedere un ultimo sforzo ai giocatori a disposizione prima di lasciarli partire. Partendo dall’attacco, possibile turno di riposo per Dovbyk: il centravanti ucraino, chiamato a rappresentare la sua patria per le sfide contro Georgia e Albania, contro il Verona non era al meglio, tanto da concordare una sostituzione a un quarto d’ora dalla fine.

La soluzione per ovviare all’eventuale assenza del capocannoniere essere sia quella di riproporre Dybala falso nove, espediente particolarmente apprezzato da Juric, oppure schierare dal primo minuto Shomurodov. Possibili cambi anche in difesa: l’allenatore della Roma, vista l’assenza di Hermoso, dovrà decidere se chiedere gli straordinari ad Angeliño, oppure affidarsi al debutto di Hummels da titolare. A sinistra scalpita per una maglia El Shaarawy, recuperato totalmente dall’infortunio: il “Faraone” prenderebbe il posto di Zalewski, reduce dall’errore grossolano di Verona.

Alla ricerca di spazio anche Paredes, che nel frattempo si gode la convocazione con l’Argentina (fuori dalla lista invece Soulé e Dybala). Alcuni dubbi di formazione potrebbero essere sciolti già oggi: alle 11.30 ci sarà la rifinitura a Trigoria, mentre alle 19 Juric parlerà in conferenza stampa allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, accompagnato da Svilar.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]