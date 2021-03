Doppietta Mayoral, gioia Fonseca: “Ho idee adatte al calcio italiano”

La Repubblica (F. Ferrazza) – Sesto e settimo gol in Europa League per Borja Mayoral, uomo di Coppa della Roma, che chiude la questione qualificazione, dopo la vittoria per 3-0 dell’andata. I giallorossi volano ai quarti di finale (1-2), contro lo Shakhtar Donetsk, grazie alla doppietta dello spagnolo. Mayoral, con i due gol di ieri, è arrivato a 13 centri stagionali ed è il capocannoniere della squadra.

“Abbiamo fatto una partita molto realista, difendendo bene e mai la Roma aveva vinto in casa dello Shakhtar e mai era arrivata ai quarti d’Europa League – gonfia il petto Fonseca – In Italia, come giudizi netti, siete simili al Portogallo, trovare l’equilibrio è importante. Non è facile il campionato, ci sono sette squadre che vogliono entrare tra le prime quattro. Vogliamo lottare con le altre e non è facile ma combatteremo fino alla fine. Le mie idee sono adatte al calcio italiano. Magari in Europa abbiamo più spazio per giocare, ma io mi sento adatto al vostro calcio. Ora comincio a pensare al Napoli, adesso che mi posso rilassare“.

Da verificare le condizioni di Ibanez, che ieri sera ha preso un colpo alla testa: “Non si ricorda niente dopo la botta – spiega il tecnico portoghese – ma sta bene e non dovrebbero esserci problemi per lui”.