Dopo Luis Alberto anche Correa stop. Inzaghi rischia di perderli entrambi

A quattro giorni dal derby Inzaghi è in ansia perché non sa se potrà contare su Luis Alberto e Correa. Saranno decisive le prossime ore e, al momento, è lo spagnolo ad avere le maggiori possibilità di scendere in campo. Il centrocampista si è rivisto a Formello per una corsa blanda, poi ha preferito non forzare. L’affaticamento alla coscia sinistra non è sparito del tutto, ma dallo staff sanitario filtra ottimismo. Preoccupa di più la situazione di Correa che ha inanellato soltanto qualche giro di campo in allenamento prima di fermarsi per un dolore al polpaccio. Sembra difficile che possa giocare il derby. Lo scrive Leggo.