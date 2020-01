Dopo 9 anni Florenzi lascia Trigoria. Il terzino è atteso a Valencia – VIDEO

Pagine Romaniste (Da Trigoria D.Moresco) – Era il 2011 quando Florenzi lasciava la Roma per andare in prestito al Crotone. Nove anni dopo il terzino lascia ancora una volta Trigoria per accasarsi al Valencia dove resterà fino al termine della stagione. Le due società hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito secco, senza diritto di riscatto.