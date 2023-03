Domenica Special. Sospesa la squalifica: c’è José in panchina

Il Messaggero (G. Lengua) – L’effetto Serra è scongiurato e José Mourinho sarà in panchina per Roma-Juventus. La Corte sportiva d’appello ha emesso una sospensiva alla squalifica di due giornate comminata dal giudice sportivo al tecnico portoghese dopo l’espulsione e la lite con il quarto uomo Marco Serra durante la partita tra Cremonese e Roma di martedì scorso. Se ne riparlerà venerdì 10 marzo quando il Collegio si riunirà con tutti gli elementi a disposizione, e valuterà se accogliere il ricorso e quindi cancellare interamente la pena, dimezzare le giornate oppure confermarle.

Una sentenza che farà giurisprudenza creando un precedente. L’istanza di sospensione presentata dell’avvocato Antonio Conte, coadiuvato dal General Counsel del club Lorenzo Vitali e dall’avvocato Daniele Muscarà, si fondava sulla mancanza della totalità delle prove che avessero potuto dare alla Corte sportiva tutti gli elementi per emettere un verdetto. E in corso, infatti, un’inchiesta della Procura federale che ancora non si è conclusa. Non solo, “per cir costanze di tempo e di luogo” la Corte non ha potuto ascoltare il quarto uomo garantendo “una proficua audizione nel rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’udienza da remoto”.

Dunque Serra andrà riascoltato anche dalla Corte e la decisione slitterà a venerdì prossimo quando tutti i profili della vicenda saranno più chiari. Compresa l’inchiesta della Procura federale che dovrà chiudersi entro tre giorni “onde consentire alla Corte l’utile prosieguo del procedimento in epigrafe nel rispetto della tempistica assegnata dal Codice di giustizia sportiva”. Una prima vittoria per la Roma che potrà avere in panchina José Mourinho in una delle partite più importanti della stagione.