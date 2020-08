Domani il closing con Friedkin: piano quinquennale e niente rivoluzioni

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – L’era di Friedkin sta per cominciare. Domani ci sarà il closing che sancirà il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin e con il passaggio delle azioni il magnate texano potrà diventare operativo da subito e assumere il ruolo di presidente. Insieme a lui ci saranno il figlio Ryan e i fedelissimi manager Watts, Williamson e Walker nel Cda. Fissato per domani, dopo il closing, un vertice in video conferenza con i dirigenti di Trigoria, in primis il CEO Fienga e il vicepresidente Baldissoni. Al momento non sarà scelto nessun direttore sportivo, si continuerà con gli uomini attualmente a lavoro nella Roma per poi optare verso un profilo che conosca bene la Serie A. E’ in fase di elaborazione un piano quinquennale, con i primi tre anni come trampolino di lancio. Per prima cosa bisognerà mettere in sicurezza i conti, perciò il prossimo mercato sarà fatto di cessioni e scambi, ma la certezza è che Pellegrini e Zaniolo non saranno ceduti. Sarà confermato Fonseca, ma dovrà dare di più.