La presentazione delle nuove maglia targate New Balance per la prossima stagione ha visto la presentazione anche del main sponsor DigitalBits, il blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB. Il contratto di sponsorizzazione sarà di tre anni con cifre non lontane da quelle percepite in questi anni dalla Qatar Airways: 36 milioni. Un successo per i Friedkin che non si aspettavano, causa Covid, di ottenere la stessa entrata.