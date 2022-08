Difensore, la corsa è tra Bailly e Zagadou

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – Continua la caccia al difensore centrale chiesto da Mourinho per sistemare definitivamente il reparto. Tanti i nomi che vengono da giorni tirati in ballo, tutti stranieri, ma la società si guarda intorno con attenzione prima di scegliere. L’unica cosa sicura, al momento, è che Senesi è definitivamente sfumato: l’argentino è passato infatti dagli olandesi del Feyenoord agli inglesi del Bournemouth. Restano in corsa Bailly del Manchester United e lo svincolato Zagadou.