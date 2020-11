Diawara: “Sto benissimo a Roma. Domani sarà una gara diversa dall’andata”

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa – insieme al tecnico Fonseca – alla vigilia del match di Europa League contro il Cluj. I giallorossi scenderanno in campo alle ore 21 nella sfida europea. Queste le parole del guineano:

Sei stato fuori tre settimane per il Covid, come stai fisicamente? Come ha influito su di te?

Fisicamente sto bene, sicuramente non è stata una cosa buona per me. Ma adesso sto bene e sono concentrato sulla partita di domani.

Sul tuo futuro di parla di una possibile partenza. C’è qualcosa di vero? Considerando anche le parole del tuo agente a fine mercato.

Io sto benissimo a Roma, la gente fa il suo lavoro e io penso al calcio e a dare il meglio a Roma. E’ importante fare bene qui e penso soltanto alla Roma.

Come vedi la partita di domani?

Sicuramente domani sarà una gara diversa dall’andata, sappiamo che battere questa squadra qui non sarà facile. Noi abbiamo preparato bene la partita e speriamo di vincerla.