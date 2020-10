Diawara positivo. L’idea di Fonseca: staffetta tra i pali

La Repubblica (F. Ferrazza) – Diawara è risultato positivo al Coronavirus come lui stesso ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile!“. Intanto Fonseca riprenderà oggi gli allenamenti. Un’idea è venuta in mente al portoghese: alternare i portieri tra i pali. Mirante sarà confermato in campionato mentre Pau Lopez sarà il portiere di coppa.