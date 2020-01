Diawara: “La Roma merita più rispetto”

Nella confusione generale Amadou Diawara è sembrato il meno in balia del Torino. Anche negli ultimi 20 minuti ha diretto bene la regia del gioco. Guai però a parlargli di arbitri a fine gara: “Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro ma meritiamo più rispetto“. Spiega poi la sconfitta: “Abbiamo iniziato male la partita perché non riuscivamo ad uscire palla al piede. Nel secondo tempo è andata meglio, abbiamo creato tanto e siamo stati un po’ sfortunati nel momento in cui dovevamo concretizzare“. Lo scrive Il Messaggero.