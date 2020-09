Diawara, la Roma a rischio sconfitta

Il Messaggero (A.Angeloni) – Ci mancava soltanto la sconfitta a tavolino. Magari non sarà così, ma il rischio c’è. Al momento della presentazione delle liste Diawara è stato posizionato in quella sbagliata, ovvero è rimasto in quella under 22 come nello scorso campionato. Un errore da sconfitta a tavolino come prevede il regolamento. Poi ci sono eccezioni, deroghe e magari il tutto può essere letto in maniera diversa. Il Giudice Sportivo studierà bene il caso anche vedendo le similitudini del precedente del 2016 Sassuolo-Pescara. La Roma sa di aver commesso l’errore e per ora cerca di salvare il risultato. Proverà a difendersi nonostante il regolamento sia chiaro: non c’è stato alcun dolo evidente, questo emerge da ambienti giallorossi. Gli slot per poter inserire Diawara c’erano, ed erano 4. A Verona è arrivato l’alert con la Roma che ha chiesto spiegazioni perchè nessuno riusciva a capire quale fosse l’errore. Si è deciso di procedere considerandola un’anomalia figlia di un errore di sistema. A Trigoria si aspettano una multa proprio per pagare un errore che non ha inciso sul risultato finale.