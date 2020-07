Di Biagio cerca di salvare l’onore: “Alla Spal in Serie A ci credevo”

La Gazzetta dello Sport (A. Sovrani) – Alla Spal non resta che cercare di salvare l’onore, che che, dopo il ko di Brescia, anche le speranzi di evitare l’ultimo posto sono ridotte all’osso. “La gara di domenica – ha detto Di Biagio – rispecchia il nostro finale di stagione. Una partita che dovevamo vincere 3-0 e che invece ci ha visto perdere“. La situazione comunque era già compromessa: “Io ho sperato di evitare la retrocessione fino alla gara con il Genoa. Le ho provate tutte per ricaricare i miei ragazzi, dopo i ko con Cagliari e Sampdoria, nulla da fare“. E oggi ci sarà la sua Roma: “Inter, Brescia e giallorossi, una dopo l’altra le mie tre ex squadre, ma nella mia situazione non riesco a pensare al passato, anche se ho tanti ricordi“.