Come a ogni derby i protagonisti prima del fischio d’inizio sono i tifosi. Anche stavolta non mancano gli sfottò e le scenografie pazzesche in Lazio-Roma. Dal lato della Sud esposta la gigantografia dei calciatori più rappresentativi della storia del club, per rimarcare il senso di appartenenza ai colori giallorossi, accompagnata dalla scritta “AS Roma la scelta di un popolo”.

Dal lato della Curva Nord, invece, spazio alla goliardia con una finta scenografia e la scritta “Questo è quello che ci costringete a guardare ad ogni derby” in segno di sfottò per le presunte difficoltà della Curva Sud nell’ultimo derby. “Discendenti di Marte padroni della storia” recitava un altro striscione nella parte bassa del settore laziale.