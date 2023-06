Due primati con due gol. Quello cittadino e, di conseguenza, quello di categoria. La Roma Under 14 conclude alla grande la stagione. I baby giallorossi di Andrea Conti, figlio di Bruno, sono campioni regionali. Sul terreno di gioco Cinecittà Due sono le reti di Strata (36′) e Dal Bon (70′) a decidere il match.

In semifinale la Roma aveva superato ai rigori l’Urbetevere, dopo il pareggio per 2-2 dei tempi regolamentari. La Lazio, invece, aveva vinto (2-0) contro il Frosinone. Entrambe le compagini avevano chiuso in testa i rispettivi gironi. A Trigoria, però, arriverà il trofeo finale.