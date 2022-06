Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juventus, è stato intervistato da ESPN ed ha parlato anche della vittoria della Roma in Conference. Queste le sue parole:

“È così, è successo sia nelle competizioni internazionali riservate ai club che per la Nazionale, esclusa per ben due volte di fila dai Mondiali. Rialzarsi, però, si può, e la vittoria della Roma in Conference League contro il Feyenoord deve essere presa da esempio”