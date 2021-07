Definito il test che mancava: il 4 con il Belenenses

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il programma del ritiro in Portogallo della Roma ora è completo. Domani l’amichevole a Faro contro il Siviglia e il 4 agosto l’ultimo test nella terra natia di José Mourinho. I giallorossi se la vedranno contro il Belenenses, squadra di seconda fascia.

Leggi anche: Mercato, Vina “ufficializzato” dal sito del Roma Store

Lo Special One dovrebbe schierare i giocatori che sono stati utilizzati di meno in queste amichevoli. Infine il 7 confermata la partita contro il Betis. Ieri c’è stato un allenamento defaticante per chi ha giocato contro il Porto, mentre gli altri sono stati impegnati in un’esercitazione tattica.