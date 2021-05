De Zerbi: “Meritavamo l’Europa. Abbiamo dato tutto e andiamo fuori per due gol non fatti”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è stato intervistato durante il post-partita di Sassuolo-Lazio 2-0. Queste le sue parole:

DE ZERBI A SKY SPORT

Siete fuori dall’Europa per la differenza reti, è un addio con un pizzico di rammarico?

Delusione no, credo che ce lo saremmo meritato. Sono anche di parte, quindi qualcuno non mi crede, però per il campionato che abbiamo fatto ce lo saremmo meritato. Non che la Roma non se lo sia meritato, però abbiamo dato tutto e andiamo fuori per due gol non fatti e questo è il rammarico più grande. Al di là di questo c’è il dispiacere perché ci separiamo e oggi è l’ultimo giorno, quindi siamo al massimo del dispiacere.