De Rossi, parla il Direttore Sanitario dello Spallanzani: “È in buone condizioni”

Da qualche ora Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani per via del Covid-19. Il focolaio creatosi in Nazionale ha travolto quasi tutto lo staff del ct Mancini e molti giocatori. Radio Kiss Kiss ha intervistato il Direttore Sanitario dell’ospedale, il Professor Vaia, che ha rassicurato tutti. Queste le sue parole:

“L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti“.