De Rossi in Europa, carte coperte sulle scelte in difesa

La Repubblica (M. Juric) – Alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton, mister De Rossi fa i conti con l’abbondanza. Diversi dubbi di formazione per l’allenatore giallorosso, a partire dal modulo da schierare contro l’amico De Zerbi. “Possiamo giocare con entrambi i moduli”, si ostina a ripetere l’allenatore. Ma molto dipende da Smalling, che De Rossi da un paio di settimane sta riportando in condizione dopo un’assenza di sei mesi.

E con l’inglese titolare si potrebbe optare anche per la soluzione “spallettiana” del tre e mezzo, con Mancini a scivolare a destra, la coppia Smalling-Ndicka al centro e Spinazzola libero da eccessivi compiti difensivi sulla fascia sinistra. Dall’infermeria però arrivano brutte notizie per il mister che da giorni deve fare i conti con gli infortuni di Karsdorp e Kristensen. L’olandese continua ad allenarsi individualmente per un problema al ginocchio, mentre il danese (fuori dalla lista Uefa) da domenica è fermo dopo l’infortunio rimediato contro il Monza.