Ai microfoni di Sky Sport, De Rossi ha parlato prima del match di Europa League. Queste le sue parole:

Formazione rassicurante?

Ho scelto la formazione tipo che stiamo usando ultimamente. È una scelta basta anche stelle caratteristiche dei nostri avversari. Come sempre.

Questa squadra è abituata alle notti europee, è un vantaggio?

Beh vediamo e faremo una partita intensa, fisica e tecnica potrà essere un qualcosa di più aver già giocato queste tipo di partite, ma non basta l’esperienza o il blasone del nome. Loro sono ragazzi affamati che giocando contro le big inglesi facendo anche dei risultati, se pensiamo che basti l’esperienza non ce la faremo.

La Premier è più allenante?

Non lo so perché non ho mai giocato lì, sicuramente è molto allenante anche quando giochi contro le ultime. Lo è anche in Italia per l’attenzione tattica e l’intensità. Ogni campionato ha le sue caratteristiche, noi dovremo arrivare pronti in ogni caso indipendentemente da contro chi giochiamo la domenica.