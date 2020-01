De Rossi e l’addio al calcio: “Mia figlia ha bisogno di me”

Il calcio è la sua vita, ma come tutte le persone intelligenti De Rossi sa che non si vive solo di quello. Non sorprende che dopo l’addio traumatico alla Roma, abbia deciso di fare un’avventura al Boca, così come non stupisce che abbia deciso di appendere le scarpe al chiodo e tornare a Roma per fare, in futuro, l’allenatore, ma nell’immediato il papà. Gli infortuni hanno tormentato De Rossi in questi ultimi sei mesi, ma Daniele non rimpiange l’esperienza col Boca. Lo scrive il Corriere della Sera.