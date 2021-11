De Rossi allenerà a rotazione tutte le giovanili azzurre

Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – L’azzurro tatuato sulla pelle. È anche per questo che Daniele De Rossi ha scelto di legarsi per un anno alla Federcalcio, continuando così il suo apprendistato di allenatore, e nello stesso tempo, mettendosi in condizione di poter prendere il patentino Uefa Pro che gli consentirà di allenare ai massimi livelli. Così il campione del Mondo si metterà a disposizione occupandosi delle nazionali giovanili. Ma non gli sarà affidata una selezione specifica, bensì a rotazione occuperà di tutte quante le squadre azzurre dalla Under 15 alla 20, mettendo a disposizione dei tecnici e soprattutto dei ragazzi tutto il suo immenso bagaglio di esperienza. E chissà, anche la sua buona fortuna, visto che l’estate scorsa- una volta entrato a far parte dello staff di Mancini – la Nazionale ha vinto quell’Europeo che mancava dal 1968.