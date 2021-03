Dazn vince la partita con Sky: inizia l’era del calcio online

La Repubblica (M. Pinci e F. Vanni) – “Sarà una spinta per la digitalizzazione del Paese”. Che siano premesse o solo promesse, sono queste le parole con cui la rivoluzione si prepara a entrare nelle case di tutti noi. Dopo 18 anni, il pallone ha smesso di rimbalzare su parabole e decoder per finire su cellulari e tablet: dalla prossima stagione tutte le partite del campionato italiano saranno su Dazn. Sette a settimana in esclusiva, le tre altre in coabitazione. Con chi, si saprà lunedì.

Una nuova dimensione, che porta il calcio italiano nell’universo delle app, dei contenuti on demand e interattivi. E soprattuto che chiude l’era di Sky come distributore (quasi) unico delle immagini della Serie A, in favore di un asse, quello tra Dazn e Tim, senza il cui appoggio sarebbe stato impossibile arrivare al traguardo.

Non cambierà solo il mezzo su cui vedere le partite, ma il modo di seguire il calcio durante la settimana. Se Sky aveva puntato sull’informazione continua, la tv via streaming punterà sull’intrattenimento. Come per ogni app, sarà l’utente a creare il proprio palinsesto quotidiano, scegliendo tra prodotti ritagliati sulle sue preferenze.