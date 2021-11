Dazn si becca la denuncia del Codacons per la rivoluzione sugli abbonamenti

iltempo.it – Il Codacons si muove ed agisce contro DAZN. Dopo la notizia pubblicata da Il Sole 24 Ore ha deciso di presentare un esposto all’Autorità per le comunicazioni e a quella per la concorrenza affinché si accerti la correttezza dell’operato della società. Se la decisione della piattaforma streaming sarà confermata si potrebbe profilare un danno per quegli utenti che hanno attivato abbonamenti sulla base di condizioni su cui ora Dazn fa marcia indietro. E’ innegabile che modificare le regole a gioco in corso potrebbe configurare una violazione delle norme civilistiche e del Codice del Consumo, con una conseguente lesione dei diritti dei consumatori. Per questo motivo il Codacons annuncia un esposto ad Agcom e Antitrust.