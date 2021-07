Dazn fa il pieno: Europa League, Conference e Champions donne

La Gazzetta dello Sport – Dazn mette a segno altri colpi: trasmetterà tutta la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi 3 anni su internet, in co-esclusiva con Sky. L’offerta comprenderà poi Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di Inter e Milan. Inoltre Dazn ha acquisito i diritti globali per trasmettere la Uefa Women’s Champions League per le prossime quattro stagioni, fino al 2025. Come parte di questo accordo è stata stretta una partnership con YouTube che, per la prima volta, renderà la competizione live e disponibile gratuitamente per i fan di tutto il mondo.