La Roma, tramite il proprio profilo Twitter, celebra il compleanno di Darboe: “Buon compleanno, Ebrima”. Per il centrocampista giallorosso, che oggi compie 22 anni, 6 presenze con Fonseca e Mourinho in panchina prima del grave infortunio che lo ha tenuto dai campi per tutta la stagione, oltre alle 13 in Nazionale.