Darboe in Conference e poi la firma: giovedì turnover con vista sul Napoli

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Conta solo il campionato. Giovedì la Roma giocherà contro i norvegesi del Bodo/Glimt, ma la Conference League in questo mese passa in secondo piano. La squadra giallorossa sarà impegnata domenica prossima contro il Napoli capolista, in un altro scontro diretto per l’alta classifica.

In Coppa Mourinho farà riposare diversi titolari considerando che ha la qualificazione già in tasca, dopo due vittorie nelle prime due partite del girone. In Norvegia giocheranno molte secondo scelte, che finora hanno avuto poco spazio. Avrà una nuova chance Ebrima Darboe, promosso titolare nell’ultima partita di campionato contro l’Empoli, per risparmiare Cristante, diffidato e a rischio squalifica.

Il giovane centrocampista gambiano è quello che Mourinho vede meglio per il primo cambio in mezzo al campo, in attesa del rinforzo che dovrebbe arrivare a gennaio. Darboe presto avrà il rinnovo del contratto. C’è stato un incontro nei giorni scorsi e sono stati fatti passi in avanti. Manca ancora la firma, devono essere perfezionati alcuni dettagli. Il giovane cresciuto nel vivaio guadagnerà 400.000 euro a stagione più bonus. Il nuovo contratto di Darboe avrà durata fino al giugno 2026.