Darboe, il ragazzo che cambia la Roma: «E’ lui il futuro»

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Nella vittoria del derby da parte della Roma c’è lo zampino anche di Ebrima Darboe, centrocampista classe 2001 con una storia da romanzo, che ha saputo dimostrare personalità e carattere di un veterano. A confermarlo anche le parole di Fonseca, che pronostica per il gambiano un futuro roseo tessendone le lodi a fine partita. Darboe, anche nel match con la Lazio, ha fatto vedere padronanza tattica e capacità di leggere in anticipo le situazioni. Gioca in modo semplice, ma non banale. Ieri 44 passaggi andati a buon fine, 6 lanci completati, 2 contrasti vinti, 11 palloni recuperati e 2 dribbling completati. Numeri importanti per un diciannovenne, che ora dovrà resistere anche al test del pubblico. Ma le premesse sono ottime.